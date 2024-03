Capitale Cultura 2026, intesa per L'Aquila con Ales e MAXXI

Il presidente del MAXXI, Alessandro Giuli, e il neo presidente di Ales, Fabio Tagliaferri, si dichiarano pronti a collaborare con il Comune dell'Aquila qualora il capoluogo abruzzese fosse proclamato Capitale italiana della Cultura 2026. L'intesa è stata raggiunta nel corso di un incontro convocato dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, a Palazzo Margherita, sede del Comune.

"In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del ministero della Cultura e del verdetto finale - ha dichiarato Biondi - abbiamo dato continuità al nostro lavoro di interlocuzione con due istituzioni centrali per la vita culturale del capoluogo d'Abruzzo, come MAXXI e Ales, la società in house del dicastero, che è stata determinate per l'apertura della sede aquilana del Museo nazionale delle arti del XXI secolo".

"Ringrazio i rispettivi presidenti, Giuli e Tagliaferri - ha aggiunto Biondi - per la disponibilità a sostenere le iniziative contenute nel dossier, per la nostra città, l'Abruzzo, il cratere sismico e, più in generale, per le aree interne dell'Appennino centrale. Una collaborazione che rappresenta lo spirito con il quale abbiamo condotto il nostro percorso strategico di rigenerazione e riscatto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA