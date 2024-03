Seggiovia Scanno, approvata cessione impianto dalla Provincia

Il Consiglio comunale di Scanno (L'Aquila) ha votato a favore della cessione al proprio ente della proprietà dell'impianto di arroccamento a fune "Scanno-Collerotondo" da parte della Provincia dell'Aquila. Si è aggiunto così un indispensabile tassello per la prosecuzione dell'iter di acquisizione della proprietà iniziato ufficialmente a novembre 2023 con la delibera del Consiglio provinciale dell'Aquila che determinava la cessione a titolo gratuito della seggiovia, insieme allo stanziamento di 150mila euro per revisione e manutenzione.

"Era indispensabile avere un bacino sciistico unito sotto lo stesso ente" ha commentato il sindaco, Giovanni Mastrogiovanni.

Con l'impianto di arroccamento ci sono due seggiovie e due rifugi a monte, già di proprietà del Comune.

La scelta di acquisire l'impianto sciistico, seppur gratuitamente e con l'aggiunta di 150mila euro, aveva destato preoccupazioni e reticenze considerando che per il Comune, a fine 2019, è stato dichiarato il dissesto finanziario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA