Marsilio "Vinciamo noi, non sarà una notte lunga"

"Queste elezioni non le perdiamo, le vinciamo noi. E non sarà una notte lunga, andranno tutti presto a letto". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ricandidato dal centrodestra alle elezioni di domenica prossima 10 marzo. Intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti, alla domanda se voglia fare un fioretto per essere confermato presidente, Marsilio ha risposto: "Mi taglio la barba che ho da 35 anni in diretta da voi. A farmela tagliare ci aveva provato anche Berlusconi, ma senza successo".

."In Abruzzo siamo tutti uniti e forti, spero che tutti i partiti vadano in doppia cifra, anche Noi Moderati" ha aggiunto.

"Mi accusano di essere un presidente pendolare perché farei avanti e indietro con Roma? Se dopo cinque anni è l'unico argomento si vede che non possono attaccarmi sul merito. Io comunque vivo in affitto a Pescara, in attesa che finisca la ristrutturazione della mia casa a Chieti, pagata con tutti i miei risparmi e quelli di mia moglie. Il mio torto è amare mia moglie e mia figlia che vivono a Roma, fuori dal raccordo anulare, e andarle a trovare un paio di volte a settimana dopo il lavoro".



