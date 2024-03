Lollobrigida, l'Abruzzo è centrale nella nostra economia

"Sono certo che i cittadini abruzzesi sapranno scegliere per il meglio". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, facendo riferimento al voto per le elezioni regionali di domenica 10 marzo, oggi all'Aquila a margine del Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria ai Carabinieri Forestali. "Dal mio punto di vista, ovviamente, auspico che quello che ho visto in questi cinque anni possa continuare nella stessa direzione - ha precisato - L'Abruzzo è tornata ad essere regione centrale che non viene considerata marginale all'interno dell'economia italiana, degli indirizzi. Una regione che aveva già delle straordinarie potenzialità che forse venivano sfruttate meno di quanto si potesse".

"L'Abruzzo ha tutto - ha aggiunto il ministro - ha il mare, la montagna, ha città straordinarie dal punto di vista artistico. Ha un'enogastronomia eccezionale. Quindi merita di essere al centro delle dinamiche nazionali e internazionali. Lo devo dire anche perché due episodi hanno contraddistinto il mio percorso da ministro. La mia prima uscita pubblica è stata a Merano (Bolzano), nove ore di treno ad andare e altrettante a tornare per partecipare al 'Merano Wine Festival'. Trovai l'Abruzzo indicata come regione protagonista di questa manifestazione ai confini d'Italia rispetto alla promozione dei suoi prodotti. Devo dire che è una cosa che mi ha colpito".

"E l'altro giorno - ha detto ancora - ero in Giappone per Foodex Japan, la più importante fiera internazionale sul mercato dell'area Asia-Pacifico e l'Abruzzo era straordinariamente presente con i suoi vini, che quest'anno hanno sofferto molto, e con le sue imprese e con i prodotti. C'erano tantissimi abruzzesi ad aprire mercati nuovi e di valore perché se uno riesce a vendere nei mercati esteri porta ricchezza anche qui in Italia, quella ricchezza può essere redistribuita anche ai più deboli".



