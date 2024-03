Fiorello sul voto in Abruzzo, 'Meloni vuole candidare l'Inter'

Che i colori entrino nelle vostre case!", l'augurio per questo martedì da parte di Fiorello e la banda di VivaRai2! con Biggio e Casciari e ospite d'eccezione: BigMama.

Si torna a discutere delle elezioni in Abruzzo, in programma per domenica 10 marzo. "La corsa del Governo in Abruzzo": Fiorello ironizza su un ipotetico commento di Salvini: "Tranquilli, abbiamo l'appoggio dell'Orso Marsicano". Il conduttore continua poi: "Ora tutti amano l'Abruzzo, sembra che stiano facendo Porta a porta! Pensate che la regione ha assunto 350 vigili urbani per smistare i partiti. Posso dire? Ci sono più politici che elettori." Ironia poi sulla posizione dell'Inter in classifica: "Tra l'altro, adesso ci sono i candidati per l'Abruzzo. L'Inter sta a +15: la Meloni vuole candidare la squadra!".

A seguire la notizia di un insegnante che maltratta uno studente a suon di ombrellate: "Cos'è successo? A quanto pare il professore ci è andato giù di ombrello con uno studente. I genitori menano, ma adesso anche gli insegnanti? Chi è, la Signora Poppins?". Fiorello ricorda, scherzando, memorie di infanzia: "Una volta c'erano il mattarello, la famosa ciabatta della mamma che urlava io ti ho creato e io ti distruggo!. Le mamme australiane quando le lanciano, solitamente tornano indietro come un boomerang".

In puntata, lo showman racconta un aneddoto con l'indimenticabile Mike Bongiorno: "Durante VivaRadio2, il grandissimo Mike Bongiorno faceva lo Zio Sam vestito da americano, io e Baldini vestiti da majorette. A un certo punto ci dividemmo e lui rimase da solo, col bastone roteava per farsi spazio tra la folla". "Viva Mike Bongiorno!", saluta calorosamente Fiorello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA