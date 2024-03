Pallamano donne: domani a Chieti Italia-Lettonia

Torna la grande pallamano in Abruzzo. Domani infatti per la quarta giornata del Gruppo 4 delle qualificazioni Ehf Euro 2024 Donne, al Pala Santa Filomena le azzurre cercano il bis dopo la netta vittoria di giovedì sera nel match di andata (32-14), contro la Lettonia, al Pala Santa Filomena - 'La Casa della Pallamano' di Chieti e dalle ore 18:30, per la 4/a giornata del Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2024 femminili.

Il compito della Nazionale sarà quello di blindare il terzo posto, unico scenario possibile per tenere aperti gli scenari di qualificazione. Il Gruppo 4, infatti, è dominato dalle campionesse olimpiche e mondiali della Francia - prime a punteggio pieno - e seguite dalla Slovenia. Prime due posizioni pressoché definite, ma agli Europei vanno anche le quattro migliori terze di tutti gli otto gironi di qualificazione.

Per questo, vincere contro la Lettonia è l'unica strada per restare in corsa in vista delle ultime due giornate in programma ad aprile.Il ct azzurro Giuseppe Tedesco: "Siamo intanto molto soddisfatti dell'approccio alla gara avuto giovedì in Lettonia.

Abbiamo disputato un eccellente primo tempo e, in generale, abbiamo dimostrato di saper imporre il nostro gioco fuori casa.

In campo internazionale non è mai scontato. Per la gara di domani abbiamo chiesto alla squadra di confermarsi, di continuare a lavorare per migliorarsi, crescere e dimostrare che la pallamano italiana femminile è viva e ha voglia di misurarsi a livello internazionale".



