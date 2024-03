Musica, a L'Aquila stella violino Lozakovich e Fray al piano

La stella del violino Daniel Lozakovich arriva all'Aquila con il pianista francese David Fray per il cartellone della Società Aquilana dei Concerti "B.

Barattelli", domenica 3 marzo all'Auditorium del Parco con inizio alle ore 18. Si inizia con la Sonata in La min. n. 1 op.

105 di Robert Schumann, capolavoro romantico del 1851 che lascia "incantati e commossi", come dichiarò al primo ascolto la moglie del compositore Clara. Si prosegue con l'esecuzione della celebre Ciaccona dalla seconda Partita per violino solo di Johann Sebastian Bach, cavallo di battaglia di Lozakovich che l'ha incisa nel suo primo album nel 2018. Sarà poi eseguita una delle più celebri opere di Ludwig van Beethoven, la Sonata in La magg. op. 47 "a Kreutzer".

Artista Deutsche Grammophon, Lozakovich si esibisce regolarmente nei festival più importanti del mondo con le orchestre più prestigiose. Suona lo Stradivari "ex barone Rothschild", su concessione, per conto del proprietario, di Reuning & Son, Boston ed Eduard Wulfson; suona inoltre lo Stradivari Le Reynier del 1727, prestato da LVMH / Moet Hennessy-Louis Vuitton.

Anche il pianista David Fray è uno dei massimi esperti nelle interpretazioni di Bach, eseguendo spesso in particolare le "Variazioni Goldberg". Artista in esclusiva della Warner, vincitore di premi internazionali, è stato lodato dal New York Times per le sue "esecuzioni musicalmente raffinate e tecnicamente eleganti". David Fray si esibisce nelle principali sale del mondo come solista e musicista da camera: ultimo prestigioso concerto a Milano il 22 febbraio scorso con l'esecuzione del Concerto di Ravel con la Filarmonica della Scala.

Fra le tante sue iniziative si segnala la fondazione, nel 2021, di L'Offrande Musicale, festival che si svolge annualmente nella sua regione natale nel sud-ovest della Francia, e che offre sostegno alle persone con disabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA