Tratta L'Aquila-Roma, servizio cresce 40%, ecco nuovo bipiano

Un nuovo autobus bipiano per la Tua, l'azienda unica di trasporti della Regione Abruzzo che lo ha presentato questa mattina all'Aquila, nel deposito di Bazzano. Il nuovo mezzo va a rafforzare la flotta dei mezzi destinati ai servizi commerciali da e verso Roma. Si tratta di un autobus della Ayats, modello Horizon, lungo 14,35 metri che può ospitare 85 passeggeri ed è dotato di ogni comfort. Porte usb, accessibilità al mezzo per disabili con posto dedicato al ricovero della carrozzina, pedana a scomparsa meccanica e bagagliaio di grandi dimensioni.

Acquistato con fondi aziendali, il bipiano viene utilizzato sulle linee commerciali che collegano L'Aquila con Roma. E a breve, fa sapere Tua in una nota, arriverà un autobus gemello.

È, infatti, in corso di allestimento, negli impianti Ayats di Girona in Spagna (distributore italiano le Officine Di Maio di Calitri-Avellino), un secondo mezzo bipiano Horizon che sarà ugualmente destinato a questo servizio linea e rinnoverà l'altro bipiano utilizzato attualmente.

La linea L'Aquila-Roma nel 2023 ha fatto registrare un trend di crescita delle vendite superiore al 40%. L'utilizzo dei bus ad alta capacità, quali il bipiano o i 3 assi, è risultato fondamentale nella strategia di incremento senza la necessità di predisporre corse bis, soprattutto per le due corse delle 5.30 e 6.45 in andata e delle 17.15 e 18.15 in ritorno da Roma. Sulla relazione L'Aquila-Roma, la Tua impiega attualmente nove autobus con un'età media di 7 anni e assicura 10 coppie di corse nei giorni feriali e 4 nei giorni festivi.

"L'ascolto costante dei pendolari, favorito dall'impegno del nostro personale di guida, sta facendo sì che il livello di qualità percepita si sia progressivamente elevato - dichiara in una nota Gabriele De Angelis, presidente della Tua - e gli investimenti con i nuovi mezzi sono la diretta e naturale conseguenza di un servizio che si sta rilevando efficace in termini di qualità e di grado di soddisfazione dell'utenza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA