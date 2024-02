Pagano (Fi), bene fondi Roma-Pescara, Governo crede nell'Abruzzo

"L'approvazione della delibera di assegnazione delle risorse per la ferrovia Roma-Pescara, 620 milioni e una copertura aggiuntiva di 100 milioni, è una notizia preziosa non solo per l'Abruzzo, che aspetta questa opera da tanti anni, ma per tutto il Paese. Si tratta infatti di un'opera strategica che permetterà di colmare un divario infrastrutturale che taglia letteralmente in due l'Italia. Possiamo finalmente contare su un governo che crede fermamente nell'importanza di opere infrastrutturali vitali per il rilancio, l'ammodernamento, lo sviluppo dei suoi territori". Lo scrive, in una nota il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, coordinatore regionale Fi Abruzzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA