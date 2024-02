Appalti, Castelli, aiutare Pmi e favorire aggregazione

"Non solo snellire, ma favorire le medie e piccole imprese che rappresentano quasi il 96% delle nostre aziende nell'affrontare appalti che spesso sembrano quasi proposti per le grandi imprese. Si tratta di salvaguardare un patrimonio del Paese che è quello delle Pmi, ma facendo uno sforzo. Quello di aggregarsi". Lo ha detto questa sera, a Pescara il commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016, Guido Castelli, nel corso dell'evento promosso dalla Cna Abruzzo "Conto Negli Appalti".

"L'unione, quindi, fa la forza, ma anche la qualità perché, ad esempio, ricordo che il nostro nuovo codice prevede una propensione alla digitalizzazione. Su questo - ha proseguito Castelli - le piccole e medie imprese devono fare uno sforzo per non essere più analogiche, ma digitali. E' la nuova grammatica su cui il nuovo codice imposta tutto l'approvvigionamento pubblico".



