Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dei pali della luce, dalle ore 23:00 di martedì 27 alle ore 2:00 di mercoledì 28 febbraio, sarà chiusa la stazione di Pescara ovest, in entrata verso Bari.

In alternativa si consiglia di entrare a Pescara sud.



