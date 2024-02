Tra arte e gioco, laboratorio di pittura pensando a Magritte

Continuano a Villa Oliveti di Rosciano (Pescara) le iniziative della domenica "tra Arte e gioco" proposte dall'associazione Arte Suoni Colori (Asc) per guidare genitori e figli a divertirsi puntando sulla creatività.

Dopo gli appuntamenti, da gennaio scorso, per la realizzazione di mosaici, di maschere apotropaiche in argilla e di simpatiche tazze-viso in ceramica, personalizzate con la tecnica del Pinch o Pollice ovvero pizzicando l'argilla per poi procedere a cottura e smalto, domani domenica 25 febbraio (ore 16:00 - 18:00) andrà in scena "La dimensione dei sogni", atmosfere fantastiche e misteriose con René Magritte. "Racconterò la storia del pittore e il suo ideale - spiega Stefania Silvidii, fondatrice dell'associazione attiva da ventuno anni in Abruzzo - Poi rappresenteremo l'omino con cappello e la colomba, in positivo e negativo, e ogni bimbo dipingerá il proprio sogno negli sfondi".

La prenotazione - chiamando il numero 339.2399768 o scrivendo a info@artesuonicolori.com - è necessaria perché i posti sono limitati.

.L'associazione Asc negli oltre vent'anni di attività ha organizzato laboratori, seminari ed eventi in circa 30 Comuni delle province di Pescara, Chieti e L'Aquila, coinvolgendo oltre 70 professionisti fra musicisti, artigiani, pittori e scultori, oltre a ospitare appuntamenti settimanali nella propria sede, il "Centro culturale Esploratorio" di Villa Oliveti, nella verde campagna dell'entroterra pescarese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA