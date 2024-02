Pescara Calcio, tifosi contestano presidente. Squadra vince

Sciopero del tifo per 45' questo pomeriggio in occasione della gara Pescara-Lucchese, da parte dei supporter della curva nord che sono entrati allo stadio all'inizio del secondo tempo per contestare la gestione societaria del presidente del Pescara Calcio Daniele Sebastiani.

Prima della gara e durante il primo tempo gli ultrà, all'esterno della curva 'Marco Mazza', hanno gridato cori contro il massimo dirigente biancazzurro. Il Pescara con in panchina il nuovo responsabile tecnico Giovanni Bucaro che in settimana aveva preso il posto di Zdenek Zeman (reduce da un intervento chirurgico) alla fine ha portato a casa la vittoria di misura, seppure in un clima di tensione, grazie alla rete di Merola al 25' del primo tempo. Contestazione anche al 91' fuori dai cancelli dello stadio.



