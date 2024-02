"Cessate il fuoco", cento in piazza a Sulmona per la pace

Cento persone di otto associazioni sono scese in piazza nel pomeriggio a Sulmona (L'Aquila) per la fiaccolata della pace. Una lunga sfilata, dalla Fontana del Vecchio a piazza Carlo Tresca, a due anni dall'inizio della guerra tra Mosca e Kiev. A guidare il corteo un grande striscione con scritto "cessate il fuoco". Fiaccole accese, silenzio e cartelli contro la guerra hanno segnato il corteo che, spiegano gli organizzatori, ha voluto lanciare un segnale concreto nella quotidianità.

"Il rifiuto della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, che mette a repentaglio la vita di milioni di persone e la sopravvivenza del pianeta. Il comunicato stampa del Tavolo della pace denuncia la logica distruttiva che alimenta l'industria e il commercio immorale di armamenti, e che ha portato a situazioni drammatiche in diverse aree del mondo, come l'Ucraina, la Siria, l'Africa e il Medio Oriente" rimarcano in coro i manifestanti.



