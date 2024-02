Lotta a violenza donne, Cpo Abruzzo e Marche insieme per braccialetti salvavita

Le Commissioni Regionali Pari Opportunità dell'Abruzzo e delle Marche, in collaborazione con i responsabili del "Circuito ippico- benefico delle Stelle", contribuiranno alla campagna per l'acquisto di 'braccialetti salvavita' per la sicurezza delle donne. Le presidenti delle Commissioni delle due Regioni, Maria Franca D'Agostino e Maria Lina Vitturini, hanno deciso di destinare all'iniziativa di prevenzione i fondi raccolti in occasione della gara ippica di beneficenza "Trofeo Claai delle Stelle & delle Pari Opportunità", che si è svolta nel settembre 2023 all'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio (Fermo).

Durante l'evento sono stati raccolti 800 euro che confluiranno nel fondo destinato alla fornitura dei dispositivi 'salvavita'. La campagna, promossa dalla Commissione Pari Opportunità Abruzzo, sarà illustrata nel dettaglio nel corso di un evento il 27 febbraio prossimo al Teatro Marrucino di Chieti, con inizio alle ore 16:30.



