Pescara Calcio, Zeman saluta la squadra al campo

Dopo l'operazione a cui era stato sottoposto lunedì scorso, Zdenek Zeman è stato dimesso dalla clinica "Pierangeli" di Pescara e questa mattina ha approfittato per recarsi al campo "Di Febo" di Silvi (Teramo) per andare a salutare il Pescara Calcio che sta preparando la gara di sabato prossimo allo stadio Adriatico con la Lucchese.

Il boemo si è intrattenuto con i calciatori, il tecnico Giovanni Bucaro e i componenti dello staff tecnico. Zeman è apparso in buona forma ed è rimasto alcuni minuti al campo, alla presenza anche della dirigenza pescarese.



