I Niutàun presentano all'Aquila il loro album 'Malatempora'

Verrà presentato domani, venerdì 23 febbraio, all'Aquila l'album 'Malatepora' della band Niutàun.

Del disco, interamente scritto e arrangiato dalla band, in uscita a 10 anni di distanza dal primo lavoro, era stata già presentata in anteprima una versione live di "Tutti assolti" - il brano di protesta contro l'assoluzione in appello della Commissione Grandi Rischi - in occasione della sentenza che aveva rimodulato alcuni risarcimenti giudicando "imprudenti" alcune delle 309 vittime del sisma del 6 aprile 2009 perché responsabili di non essere uscite di casa dopo le scosse precedenti a quella catastrofica,, come ricorda una nota del gruppo.

La band, composta da Ugo Capezzali, Piercesare Stagni, Jury Sielli e Luca Biscio, terrà un concerto alle 21.30, all'Irish Pub di Pianola (L'Aquila). Il concerto sarà anticipato da un'intervista alla band a cura del giornalista Roberto Ciuffini.

Una raccolta ambiziosa e matura: tematiche di attualità e denuncia sociale condite col solito stile ironico e dissacrante.

Si passa con originalità da Giordano Bruno a giornalisti senza scrupoli, da bambini in guerra a leoni da tastiera, dal Vaticano a Montecitorio, dal processo alla commissione grandi rischi ai soprusi dietro le sbarre, dagli spacciatori di fuffa alle fiabe edulcorate.

Sound diretto e tagliente in perfetto stile punk rock, ma con piacevoli virate verso l'hardcore, la ballad e lo ska. Veste grafica accattivante curata da Laria design e Antonio Lo Presti e produzione a cura di Fabio De Sanctis nello studio Apollo 25 di Civitanova Marche (Macerata).



