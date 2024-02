Due nuovi parchi tematici nella Riserva del Salviano

Due nuovi parchi tematici sono in via di completamento nella Riserva del Salviano, nel territorio comunale di Avezzano (L'Aquila), il "Parco della Fauna" e il "Parco Avventura", che sorgeranno nella zona del Valico attorno all'Aula Didattica.

Il "Parco della Fauna". informa una nota del Comune di Avezzano, prevede l'installazione di sculture in legno rappresentanti gli animali tipici presenti nella Riserva: sono state acquistate sculture, realizzate con legno di recupero, che riproducono le sembianze dell'orso bruno, del lupo, dello scoiattolo, del cervo, del capriolo, del gatto selvatico e della volpe.

Il "Parco Avventura" è un progetto volto alla conoscenza più approfondita della Riserva e del suo territorio, nonché destinato alle scuole per lo svolgimento di attività motorie a diretto contatto con la natura, grazie a sentieri lungo i quali saranno installati pannelli appositamente realizzati dagli alunni della scuola "Mazzini-Fermi".



