Carnevale, a Isernia sfilano le Maschere zoomorfe

Tutto pronto a Isernia per la seconda edizione 'Carnevale europeo delle Maschere zoomorfe' in programma dal 23 al 25 febbraio prossimi. Tra gli appuntamenti clou, il corteo di sabato 24 febbraio che vedrà la presenza di 300 figuranti, 12 gruppi di cui quattro stranieri, quattro del Molise e quattro di altre regioni d'Italia. Nel capoluogo pentro, come lo scorso anno, si annuncia la presenza di numerosi turisti e visitatori. La manifestazione è organizzata dall'associazione 'Artemide' col patrocinio del Comune di Isernia, Regione Molise, Provincia di Isernia, Proloco Isernia, Fondazione Molise Cultura, Accademia italiana della cucina, Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm).

A sfilare saranno maschere 'zoomorfe' che hanno una forma o un aspetto animalesco. "Questo Carnevale - spiegano gli organizzatori - è molto particolare poiché dedicato al travestimento di uomini in specifici animali, secondo un campionario molto vasto che comprende soprattutto mammiferi della selva e del pascolo. Si tratta di mascheramenti documentati in epoche remote, già oltre 15.000 anni or sono.

Travestimenti che fanno dell'evento isernino un ineguagliabile appuntamento carnevalesco, la cui profondità storico-culturale è in assoluto la più importante d'Italia".



