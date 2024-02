A14, chiuso per una notte tratto Ortona-Val di Sangro

Sull'autostrada A14, dalle 21:00 di sabato 24 febbraio alle 6:00 di domenica 25, sarà chiuso il tratto compreso tra Ortona e Val di Sangro, in entrambe le direzioni, per consentire lavori di sostituzione del portale di uscita della stazione di Lanciano. Di conseguenza, la stazione di Lanciano sarà completamente chiusa, in entrata e in uscita.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, proseguire sulla SS16 Adriatica verso Bari e rientrare sulla A14 alla stazione di Val di Sangro; verso Pescara/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, proseguire sulla SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare sulla A14 alla stazione di Ortona.



