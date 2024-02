Con Csv Abruzzo il dolore giovanile si fa mostra itinerante

Si intitola 'Da solo non basto', è la mostra che il Centro servizi per il volontariato Abruzzo Ets, nell'ambito delle attività di promozione del volontariato, allestisce, da febbraio ad aprile, nelle quattro province.

Il sottotitolo 'In viaggio con i ragazzi di Kayròs, Portofranco e Piazza dei Mestieri' punta i riflettori sull'opera, eccezionale, che da anni svolgono le tre associazioni nate dal desiderio di ascoltare il grido, le ferite dei ragazzi, il loro bisogno di essere accolti, guardati, chiamati per nome, abbracciati, stimati. Stamani la presentazione nella sede del Comune dell'Aquila, sala Commissioni di Palazzo Margherita, a cui hanno partecipato il presidente del Csv Abruzzo Ets, Casto Di Bonaventura, con Gianni Mereghetti di 'Portofranco', centro di aiuto allo studio rivolto agli studenti delle scuole medie superiori, fondato a Milano e diffuso in tutta Italia, con Manuela Tursini, assessore alle Politiche sociali del Comune dell'Aquila, e Maria Paola Zaino delegata per l'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo.

"Il cuore della mostra sono le testimonianze di giovani che, nell'incontro con i volti del volontariato, hanno scoperto una positività che ha cambiato la loro vita" ha spiegato Di Bonaventura. "Il significato di questa mostra - ha aggiunto Mereghetti - frutto della collaborazione con Daniele Mencarelli e Giacomo Bettiol, è descrivere i ragazzi che noi incontriamo; far vedere le loro ferite, le loro domande, i loro desideri, il loro bisogno di una casa e di uno sguardo. Abbiamo lavorato per circa un anno e il risultato è l'idea di dare uno spaccato del mondo giovanile di oggi e del suo bisogno".

L'esposizione itinerante sarà allestita dal 27 febbraio al 4 marzo all'Aquila, nella Navata del Palazzo dell'Emiciclo, dall'8 al 18 marzo a Pescara (Aurum, sala Flaiano, largo Gardone Riviera), dal 5 al 14 aprile a Teramo (Sala espositiva comunale, via Nicola Palma), dal 19 al 29 aprile a Lanciano (Chieti), nel Foyer del Teatro Fenaroli, via dei Frentani 6.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA