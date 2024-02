Clark, leggendario tastierista dei Dire Straits a Pescara

Storico riferimento dei Dire Straits, introdotto nel 2018 insieme alla band nella Rock and Roll Hall of Fame, Alan Clark sarà ospite giovedì prossimo, 22 febbraio, a Pescara per il quarto appuntamento della stagione 2024 del Kabala.

Il tastierista britannico presenta in concerto 'Backstory', disco realizzato in piano solo in cui ripercorre i brani registrati con i Dire Straits e con le tante grandi star della musica con cui ha collaborato nel corso degli anni come Bob Dylan, Eric Clapton, Bee Gees, Tina Turner, Sting e Rod Stewart.

L'appuntamento è alle 20 nella Sala Favetta del Caffè Letterario in via delle Caserme. Classe 1952, Clark è considerato una rarità nel mondo della musica rock per la sua scelta di suonare il pianoforte classico e le tastiere in brani dalle sonorità marcatamente rock.

Dall'inizio degli anni Novanta, dopo lo scioglimento dei Dire Straits, ha lavorato principalmente nel suo home studio, producendo musica per film, serie televisive e documentari. In particolare, il tastierista ha coprodotto, suonato e scritto brani per i lavori recenti di Renato Zero.

La stagione del Kabala conferma anche quest'anno la partnership con la Società del Teatro e della Musica 'Luigi Barbara'. Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di €15 e può essere acquistato anticipatamente nella sede della Società in via Liguria 6. Info e prenotazioni: 331.4957258.





