Torna il Concorso Pulcinella Awards dedicato a lungometraggi, cortometraggi, serie TV, piloti di serie e opere interattive. Per informazioni e iscrizioni è già attiva la pagina https://cartoonsbay.rai.it/call-for-entry2024/.

Sarà possibile iscrivere le opere fino al 10 aprile prossimo.

Cartoons On The Bay, International Festival of Animation, Transmedia and Meta Arts, giunto al suo 28° anno, si svolgerà a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno 2024.



