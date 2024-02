Calcio: Zeman ricoverato in clinica, lunedì sarà operato

Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, come annunciato la scorsa settimana, questa mattina è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara dove lunedì dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. A darne notizia è stato il vice allenatore biancazzurro Giovanni Bucaro, nel corso della presentazione di Vis Pesaro-Pescara in programma domani sera.

"L'ho accompagnato questa mattina in clinica. Zeman stava abbastanza bene. Deve fare un intervento nelle prossime ore (lunedì, ndr), ma era abbastanza tranquillo. Nelle ultime settimane era migliorato parecchio, ma a detta dei medici l'operazione che era stata programmata per giugno va fatta prima. Ora speriamo che torni il più presto possibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA