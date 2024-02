Fi: Tajani, in Abruzzo liste formidabili, puntiamo al 15%

"Dal 12% in su. Perché no, magari arrivare al 15. Abbiamo delle liste formidabili, Forza Italia è in crescita ovunque. Un sondaggio di Repubblica l'altro giorno ci dava al 10% a livello nazionale. In Abruzzo si può arrivare anche al 15%". Lo afferma il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di un evento a Pescara per la presentazione dei candidati di Forza Italia alle prossime elezioni regionali abruzzesi.

"Lavoriamo, lavoriamo. È importante dare risposte concrete ai cittadini - dice Tajani - La nostra squadra è molto più forte di un tempo e stiamo dando anche risposte concrete, compresa l'organizzazione del G7 in Abruzzo, a Pescara". Il ministro, rispondendo ai cronisti a proposito dei rapporti tra i partiti della coalizione, precisa che "non faccio mai competizioni con gli alleati, più voti prende il centrodestra e meglio è".





