Sabato un nuovo ricovero per accertamenti in clinica per Zeman

Domenica prossima 18 febbraio (ore 20.45) nella gara di Pesaro Zdenek Zeman non sarà in panchina al "Benelli" a guidare il Pescara nel match con i marchigiani. In serata si è appreso che il tecnico sabato prossimo sarà ricoverato nella clinica "Pierangeli" a Pescara per accertamenti. Il tecnico alcune settimane fa fu colpito da una leggera ischemia transitoria. A guidare il Pescara sarà il suo secondo, Giovanni Bucaro. Questo pomeriggio il tecnico boemo aveva seguito in borghese l'allenamento della squadra al campo di Silvi Marina (Teramo), prima di essere visitato dal cardiologo della società con il quale si è deciso di effettuare accertamenti sanitari.



