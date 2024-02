Pnrr, iniziata all'Aquila demolizione scuola 'Piletto'

Sono iniziate questa mattina le operazioni di demolizione della scuola dell'infanzia denominata 'Piletto', in via Salaria Antica Est.

L'ultimazione dei lavori, finanziati con fondi Pnrr per una cifra di poco inferiore al milione di euro (995mila euro), è prevista per il 30 aprile 2025.

L'intervento di sostituzione edilizia che sarà realizzato secondo le norme attuali in tema di sicurezza, efficientamento energetico ed accessibilità dell'istituto comporterà la realizzazione di un nuovo edificio che potrà contare su due sezioni da 30 bambini ognuna, per un totale di 60 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Oltre ai locali e agli spazi dedicati alla formazione dei piccoli alunni sono previsti spazi comuni per attività libere, locali per il personale, spogliatoi oltre che sala mensa e spazi per la preparazione dei pasti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA