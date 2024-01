Piceno Pop Chorus stasera sul palco de "La notte dei miracoli"

"Siamo molto emozionati e molto orgogliosi, nonché onorati di salire sul palco insieme a grandissimi della musica italiana. La cosa più bella è comunque essere diretti del maestro Leonardo De Amicis. Speriamo che tutte queste belle cose che ci stanno capitando negli ultimi tempi possano continuare. Tutto quello che ci accade lo accogliamo come un dono e nel periodo di Natale prendere parte a questo evento magnifico è stato veramente un grande dono". Fra l'entusiasmo e la commozione sono queste le parole con cui la maestra Giorgia Cordoni parla della partecipazione del suo Piceno Pop Chorus a "La notte dei miracoli. 800 anni di presepe", evento ideato da Leonardo De Amicis e Paolo Logli e realizzato nel Teatro Flavio Vespasiano di Rieti il 23 dicembre scorso per celebrare gli 800 anni della nascita del Presepe che San Francesco realizzò a Greccio. Una serata di musica che andrà in onda questa sera alle 23.40 su Rai 1 e su Rai Isoradio. Il Piceno Pop Chorus, con i suoi 80 elementi fra i 20 e i 75 anni, condividerà il palco con Riccardo Cocciante, i Pooh, Alex Britti, Simone Cristicchi, Orchestra Sinfonica del Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila, Piccolo Coro dell'Antoniano.

Nato ad Ascoli Piceno nel 2017, il Piceno Pop Chorus sta riscuotendo un crescente successo, con spettacoli in piazze e teatri, grazie a un repertorio che spazia da pezzi di musica pop appositamente arrangiati a medley e mash-up interpretati da soprani, mezzosoprani, contralti, tenori e bassi, cantanti semi-professionisti, allievi di canto e appassionati, tutti magistralmente diretti da Giorgia Cordoni. Il 2023 ha visto questa originale formazione partecipare al programma tv Mediaset "Tu si que vales", poi esibirsi all'Aquila, nel luglio scorso, nel cartellone dei 'Cantieri dell'Immaginario', per arrivare al momento musicale di apertura e chiusura della finale di Miss Italia a novembre.



