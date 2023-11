Patti Smith stasera a Pescara in parole, suoni e istantanee

All'indomani del concerto al Teatro delle Muse di Ancona, nella prima tappa del 'Tour of Italian Days', Patti Smith è attesa a Pescara per il concerto delle 21 al Teatro Massimo (Patagonia Pictures).

Al centro, una scaletta che sa rinnovarsi sera dopo sera in cui compaiono tanti successi di sempre, come Grateful, People Have the Power, Ghost Dance, Dancing Barefoot o Pissing in a River.

Sul palco, in acustico, la 'Sacerdotessa del rock' è accompagnata da Tony Shanahan e al figlio Jackson, divisi tra basso e chitarra. Ma a dare forza alle canzoni non è solo l'energia inesausta di un'artista febbrile, attenta alla ricerca di verità sempre più profonde e che, data dopo data, prova delle sue capacità da performer in questo lungo tour che toccherà tutto il Paese.

I concerti di Ancona e Pescara, così come le date di Campobasso (venerdì 1 dicembre), Bari (lunedì 4), Matera (martedì 5), Schio (Vicenza - venerdì 8), Bologna (martedì 12), Venezia (giovedì 14) accompagnano la pubblicazione del libro 'A Book of Days' in uscita per Bompiani. un viaggio lungo un anno.

Un diario, un libro che raccoglie parole e fotografie di un anno speciale e insieme come tanti.

Più di 365 scatti, spaziando dal vecchio archivio di polaroid di Patti Smith alle foto rubate con lo smartphone, per tracciare la singolare estetica dell'autrice.

Domani, l'artista terrà alcuni brevi incontri mirati a Pescara e i luoghi Dannunziani da sempre da lei fotografati con passione e esposti ove possibile.



