Investiti sulla riviera di Pescara, morti uomo e il suo cane

Un uomo di 76 anni è morto nel pomeriggio dopo essere stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada, sul lungomare di Pescara. Morto anche il cane che era con lui. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Toti, nei pressi delle strisce pedonali. L'uomo stava attraversando la riviera con il cane al guinzaglio, quando è stato travolto da un'auto che viaggiava in direzione Nord-Sud.

Inutili i soccorsi. Sul posto sono in corso i rilievi della Polizia municipale di Pescara, al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'investimento.



