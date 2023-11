Lavori A14: Sottanelli, ancora incidenti, serve soluzione

"Questa mattina sono rimasto per oltre un'ora, insieme a tanti altri automobilisti, fermo lungo l'autostrada A14 tra Pineto e Silvi per l'ennesimo incidente frutto dei lavori in corso" . Lo afferma il deputato abruzzese Giulio Sottanelli (Azione) in un video pubblicata sui suoi canali social, dove parla di situazione "insostenibile" ed auspica che le istituzioni "si mettano al lavoro".

"In una mia interrogazione - continua Sottanelli - ho fatto presente al Ministro Salvini che questi lavori, che si protraggono da oramai dieci anni senza operai e con cantieri fermi, sono divenuti insostenibili per gli abruzzesi. Ringrazio il Prefetto di Teramo, dott. Fabrizio Stelo, per la celerità con cui ha accolto la mia proposta di convocare un tavolo interistituzionale che possa monitorare i lavori diminuendo il più possibile rischi e disagi per gli automobilisti".

"Gli abruzzesi - conclude - non meritano tutto questo e le istituzioni, a partire dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, devono muoversi per restituire questa infrastruttura vitale agli abruzzesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA