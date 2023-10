Nuova Pescara:Sospiri, comuni hanno chiesto slittamento 2027 (2)

"Gli Uffici hanno preso in esame le attività fin qui svolte e, in particolare la relazione semestrale prevista nel nostro dettato normativo, approvata lo scorso 26 settembre dall'Assemblea costitutiva, dopo che le tre municipalità avevano approvato le prime tre convenzioni per la fusione di alcuni servizi, una relazione nella quale, di fatto, si fornisce prova concreta dell'avvio dei processi di unificazione di comparti strategici". E' un altro passaggio dell'intervento di Lorenzo Sospiri sugli sviluppi della Nuova Pescara.

"In particolare - ha proseguito il presidente del Consiglio - le funzioni oggetto di gestione in forma associata sono lo Sportello Unico Telematico per le attività produttive-Suap; l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi pubblici, anche attraverso la creazione di una Centrale unica di committenza; servizi in materia statistica; servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei. Nel merito i tre Comuni, come accertato dagli Uffici, hanno stipulato lo scorso 22 settembre le relative convenzioni e sono stati istituiti Uffici comuni incardinati nella macrostruttura di tutti e tre i Comuni come unità organizzative specifiche con distinti centri di costo. E nelle convenzioni, che resteranno in vigore sino all'istituzione del nuovo Comune, è previsto anche il cronoprogramma delle attività propedeutiche all'attivazione degli uffici associati, da attuarsi nel trimestre ottobre-dicembre 2023, anche se l'effettivo avvio dell'esercizio è previsto dal primo gennaio 2024. Non solo: rispettata anche l'adozione e la trasmissione da parte dell'Assemblea costitutiva della proposta di Statuto provvisorio del nuovo Comune di Pescara. Oggi prendiamo atto ufficialmente dell'esito positivo certificato dagli uffici regionali delle valutazioni, e anche della richiesta, inoltrata da tutti e tre i Comuni, di far slittare al primo gennaio 2027 la nascita del nuovo Comune. A questo punto seguiranno le determinazioni di Consiglio e Giunta partendo dalla consapevolezza dell'enorme lavoro svolto negli ultimi sei mesi, un lavoro non svolto in sei anni e che invece oggi ci condurrà senza ulteriori esitazioni all'istituzione della nuova città di Pescara"



