A Lanciano si discute del futuro del lavoro con Visco

Il futuro del lavoro, i suoi cambiamenti già in atto per l'impatto della demografia e dei cambiamenti tecnologici. Su questo tema ha preso il via a Lanciano la tre giorni di discussioni 'Mani Visibili' promossa dall'associazione Marcello de Cecco (Amdec) al Teatro Fedele Fenaroli fino a domenica 1 ottobre.

Alla loro sesta edizione, le giornate di studi firmate Amdec sono dedicate a Marcello de Cecco, l'economista di origini lancianesi, scomparso nel 2016. Ai lavori prenderà parte sabato mattina Stefano Quintarelli (membro del gruppo esperti della Commissione Europea per l'Intelligenza Artificiale); Marco Casucci (Università di Perugia), Antonio Nicita (Università di Roma), Alfonso Fuggetta (Politecnico di Milano) e Paolo Denti (Ceo e cofounder di Oversonic).

Nella sessione pomeridiana interverranno Ugo Pagano (Università di Siena), Marco Bentivogli (Sindacalista esperto politiche di innovazione industriale e del lavoro), Andrea Brandolini (vice capo Dipartimento Economia e statistica di Banca d'Italia) e Pasquale Tridico (Economista già presidente Inps).

Concluderà infine Ignazio Visco, governatore Banca d'Italia, che presiederà anche alla consegna del Premio Marcello de Cecco, concorso vinto da due giovani studiosi per le loro ricerche inedite in economia.

Il panel che chiuderà Mani visibili, domenica primo ottobre tratterà di fuga Mezzogiorno dove la perdita endemica di capitale umano prosegue per lavorare, visto che lascia il meridione il 33,3% dei laureati di primo livello e il 47,5% dei magistrali. Di questo discuteranno Gianfranco Viesti (Università di Bari), Dora Gambardella (Università di Napoli), Gregorio De Felice (Intesa Sanpaolo), Flavia Mazzarella (BPER banca) e Alessandro Laterza (Casa Editrice Laterza).

Con i relatori, parteciperanno al dibattito, nel corso della tre giorni i giornalisti Marco Panara, che è anche vicepresidente Amdec e Stefano Marcucci.



