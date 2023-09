'Graduation Day', festa per 350 laureati sotto la pioggia

La pioggia non ha fermato il 'Graduation Day', la cerimonia che ha coinvolto 350 laureati, anche degli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Un lungo corteo ha attraversato le strade dell'Aquila da palazzo Camponeschi, sede del Rettorato a piazza san Basilio, lì dove c'è la sede del Dipartimento di Scienze Umane. In testa la scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio, anche lei laureata all'ateneo aquilano, insieme al rettore Edoardo Alesse.

"Siamo felici - ha detto quest'ultimo - di ripristinare questo momento celebrativo. Quella di oggi è stata una ripartenza. Il Graduation Day vuole essere la celebrazione pubblica di un percorso impegnativo che sancisce il passaggio dalla condizione di studentesse e studenti a quella di persone in procinto di fare il loro ingresso attivo nel mondo del lavoro, con il proprio bagaglio di esperienze, di valori e di professionalità".

Posticipato di qualche ora, invece, il via della Science Running, la corsa concepita come primo evento ufficiale di Univaq Street Science, la settimana di appuntamenti divulgativi.

Viste le previsioni, il personale dell'Università dell'Aquila ha previsto di far disputare la corsa nella mattinata di domenica, con partenza alle 10 (anziché domani) sempre da piazza San Basilio.



