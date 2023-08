Sanità, Corte dei Conti, aumenta debito Asl Abruzzo nel 2022

Ammonta a 169.590.509 euro il passivo del risultato di esercizio 2022 delle Asl abruzzesi, in aumento rispetto al disavanzo di 72.145.213 euro del 2021. È quanto emerge dalla relazione dedicata alla sanità della sezione regionale della Corte dei conti, che specifica le cifre della passività di ciascuna Asl: -70.449.118 di euro la Asl dell'Aquila; -46.746.295 la Asl di Pescara; -27.368.376 quella di Chieti; -25.026.720 la Asl di Teramo.

Si aggiunge anche il dato della mobilità passiva: il costo per la Regione dei pazienti che vanno a curarsi fuori dall'Abruzzo ammonta a 85 milioni, in calo rispetto al 2021.

"Dall'esame del rendiconto regionale sono emersi molteplici profili di criticità", si legge nei commenti che chiosano la requisitoria della Corte dei conti. E ancora: "In parte sono riconducibili a carenze persistenti, già in passato stigmatizzate, nelle attività di accertamento e corretta contabilizzazione di significativi importi, in ulteriore parte riguardano la mancata o l'incompiuta adozione di modalità di coordinamento e ordinata gestione del rendiconto 2022, come anche si evidenziava nell'esame del rendiconto 2021 e nei documenti acquisiti nel presente procedimento". Si ribadisce, in definitiva, "l'esigenza di porre rimedio tempestivamente alle altre criticità riscontrate, non preclusive della parificazione del rendiconto a giudizio".



