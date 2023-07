Dalla classica al grande jazz, la 78/a stagione Barattelli

Il violoncellista di fama internazionale, Mario Brunello, tornerà all'Aquila sabato 30 settembre per l'inaugurazione della 78/a stagione della Società concertistica 'Bonaventura Barattelli'. A presentare il cartellone il vicesindaco dell'Aquila Raffaele Daniele, il presidente onorario Vittorio Di Paola, il presidente Giorgio Battistelli, insieme al direttore artistico Fabrizio Pezzopane.

A Brunello è affidata l'esecuzione integrale, in due concerti, delle Sonate e Partite per violino di Bach eseguite al violoncello piccolo, in apertura di un programma artistico in cui, peraltro, torna protagonista della stagione il pianoforte presente in molti appuntamenti in cartellone a partire dal ritorno a L'Aquila di Grigory Sokolov, poi il turco Fazil Saye il talento russo Nikolay Luganski. Fra le presenze internazionali si segnalano: la violoncellista argentina Sol Gabetta, il talento violinista svedese Daniel Lozakovich. E poi spazio ad artisti italiani, come il duo pianistico formato da Mariangela Vacatello e Alessandro Taverna, il violista Bruno Giuranna, il pianista Carlo Guaitoli, il pianista Roberto Prosseda in un quartetto che comprende anche il violoncellista aquilano Giuliano De Angelis, il cantautore Sergio Cammariere con la violoncellista Giovanna Famulari.

Il 21 gennaio 2024 per la Giornata della Memoria torna lo spettacolo 'L'aria della libertà - l'Italia di Pietro Calamandrei' di Nino Criscenti e Tomaso Montanari; il 7 marzo la giovane cantautrice italiana Amara presenta 'Se stasera S(u)ono qui' con le musiche originali e arrangiamenti di Paola Crisigiovanni; il 14 aprile verrà presentata l'opera 'Bhb - La discesa di Amleto nel Maelström', drammaturgia di Guido Barbieri e musica in prima assoluta di Roberta Vacca con la collaborazione del Dipartimento di Fisica del Gssi.

Anche il jazz è protagonista con Jazzy Xmas il 17 dicembre che coinvolge il trombettista Paolo Fresu, la violoncellista Leila Shirvani e Daniele Di Bonaventura al bandoneon. In cartellone anche Dado Moroni, Ettore Fioravanti e Roberto Gatto, con il suo quartetto, a cui è stato affidato il concerto di chiusura del cartellone il 28 aprile. I concerti si svolgeranno all'Auditorium del Parco o al Ridotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA