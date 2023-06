UniTE, aperto bando Alta Scuola Internazionale di Sociologia

(ANSA) - TERAMO, 22 GIU - Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Teramo ha concesso il patrocinio all'Alta Scuola Internazionale di Sociologia (Asis), incaricando un proprio sociologo, Nicola Strizzolo, quale direttore organizzativo. L'edizione 2023 Asis si terrà a Roma dall'11 al 15 settembre, con il titolo "Perspectives on coming society" e il bando per parteciparvi scade il 30 giugno.

La Scuola è rivolta a laureati e professionisti in possesso di un titolo universitario appartenente a una qualsiasi classe di laurea magistrale o di vecchio ordinamento, nell'ambito delle discipline delle scienze sociali. L'Asis, presieduta da Roberto Cipriani, si caratterizza come think tank sociologico, momento di confronto tra maestri della sociologia, giovani e meno giovani studiosi, accademici e non, interessati alle scienze sociali. "La pausa di due anni dovuta all'evento pandemico", si legge nella presentazione, "è diventata occasione di riflessione e approfondimento sul cambiamento accelerato della società: la Scuola condividerà questi elementi con i corsisti, assieme al pensiero degli studiosi, di rilievo nazionale e internazionale".

"Da tempo", ha spiegato Francesca Fausta Gallo, direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Teramo, "puntiamo sulla transdisciplinarietà e sul sostegno alle diverse attività che ci permettono di affrontare le sfide imposte da una contemporaneità accelerata a tal punto da diventare futuro in un istante, rendendoci responsabili e testimoni, allo stesso tempo, dei cambiamenti che, inevitabilmente, le nostre azioni - o non azioni - producono". L'iniziativa si avvale anche del patrocinio dell'Associazione Italiana di Sociologia, dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (Cnr), della Fondazione Federico Ozanam, dell'Institute of Sociological Sciences della John Paul II Catholic University of Lublin, dell'Università degli Studi LINK e dell'IPSOS. (ANSA).