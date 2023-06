Tir invade cantiere sulla A14, un morto e otto feriti

(ANSA) - CHIETI, 08 GIU - Un tir invade un cantiere di lavoro notturno correttamente segnalato sull'autostrada A14, finendo contro un rimorchio sul quale erano caricate alcune barriere di cemento: è di un morto e otto feriti il bilancio di un incidente avvenuto la notte scorsa intorno all'una all'altezza di Torino di Sangro (Chieti).

Secondo una prima ricostruzione, un camion che procedeva in direzione nord, giunto all'altezza di un cantiere dove c'era uno scambio di corsia, ha proseguito dritto finendo contro un rimorchio sul quale erano caricate alcune barriere in cemento: il conducente del camion, un 45enne albanese, è morto sul colpo.

Il figlio, che in quel momento dormiva nella cabina del mezzo, sarebbe rimasto illeso.

I feriti, italiani e stranieri, che stavano lavorando nel cantiere autostradale, sono stati ricoverati negli ospedali di Vasto, Pescara e Chieti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia autostrade e il 118. (ANSA).