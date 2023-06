Mercatino solidarietà a Campotosto con filatura tradizionale

(ANSA) - CAMPOTOSTO, 07 GIU - Mille euro raccolti con il mercatino di beneficenza organizzato domenica scorsa, 4 giugno, a Campotosto dall'artigiana Assunta Perilli, titolare della bottega 'La fonte della tessitura' e depositaria dell'antica arte del filato (che porta avanti usando un antico telaio ottocentesco della nonna), nella giornata dedicata all'artigianato, alla convivialità, alla scoperta del paese di Campotosto (L'Aquila) e delle sue bontà, nonostante il meteo incerto e mutevole delle ultime settimane.

Con un ospite d'eccezione che ha allietato e divertito, girando il paese, soffermandosi a parlare, osservando e registrando, come soltanto lui sa fare, sensazioni, modi di dire, dialettismi, proverbi campotostari: il teramano Gino Bucci, per tutti 'L'Abruzzese fuori sede', autore amatissimo dagli abruzzesi (e non solo) di filastrocche, aneddoti, poesie 'discutibili' e racconti.

E che ha raccolto nel suo primo libro, 'Rime toscibili', pubblicato nell'estate del 2022 dalla casa editrice Ricerche&Redazioni, e già presentato 127 volte in altrettanti paesetti, città, borghi, frazioni e contrade dell'Abruzzo. Una "alleanza" ironica e di amicizia quella tra Bucci e l'artigiana Perilli, tradotta in una domenica diversa, con una trentina di persone di tutte le età che si sono messe alla prova con gli strumenti e le tecniche del laboratorio di tessitura della mattinata, riproposto dopo sette anni di interruzione: dal terremoto del 2016, cioè, che ha stravolto, a poca distanza dal sisma del 2009, vita e certezze dei 60 residenti tenacemente attaccati al loro territorio.

La soddisfazione maggiore degli organizzatori è l'importo raccolto nel giro di poche ore con la vendita dei dolcetti in tessuto e altri manufatti artigianali: i mille euro verranno ora consegnati alle associazioni che si occupano di disabili 'Il laboratorio di Chiara' e 'Autismo Abruzzo onlus'.

Al di là del buffet di dolci in tessuto, a fine mercatino un buffet vero è stato offerto dalla 'Catering 24, il progetto della 'Comunità XXIV Luglio' dell'Aquila nato per creare percorsi di inserimento lavorativo per persone con disabilità.

