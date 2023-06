Fucino flagellato da maltempo, allarme colture da Luco dei Marsi

(ANSA) - LUCO DEI MARSI, 06 GIU - "Situazione drammatica, occorrono misure straordinarie": è quanto scrive in una nota la sindaca di Luco dei Marsi (L'Aquila) Marivera De Rosa dopo aver effettuato un sopralluogo nell'area fucense, nell'ambito delle verifiche dei danni causati dal maltempo che da settimane imperversa nella zona, con fenomeni estremi e persistenti.

L'ispezione è stata condotta da Giancarla Di Teodoro, funzionaria della Regione Abruzzo, insieme al dottor Americo Montanaro, in rappresentanza del vicepresidente della Giunta Regionale e assessore con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente.

"Pure volendo sperare in un miglioramento delle condizioni meteo, che ancora non si vede, purtroppo il danno grosso è ormai fatto - sottolinea la sindaca che ha accompagnato nella ricognizione i delegati della Regione Abruzzo insieme al vicesindaco, Giorgio Giovannone, e a una rappresentanza del Tavolo Verde dell'Agricoltura luchese.

"Quanto già seminato è ormai distrutto, come pure la maggior parte di quanto pronto da seminare, e a tutt'oggi i terreni sono impraticabili - spiega la sindaca - E' una situazione che rischia di mettere in ginocchio i nostri agricoltori, ma non solo, se consideriamo che Luco dei Marsi ha la maggior concentrazione sia di terreni coltivati sia di aziende agricole, con imprenditori che hanno esteso l'attività a tenimenti siti in comprensori vicini, e che il settore primario da sempre fa da traino alla nostra economia. Confidiamo nella sollecita azione della Regione perché attivi con celerità l'iter per il riconoscimento dello stato di calamità e perché garantisca tutte le misure a supporto dei nostri operatori di settore.

Continueremo a seguire l'evoluzione della vicenda, in costante contatto con il vicepresidente della Giunta Imprudente che ringrazio per l'attenzione". (ANSA).