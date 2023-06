Scuola e musica, pioggia di premi per gli studenti aquilani

(ANSA) - L'AQUILA, 05 GIU - Pioggia di premi per gli allievi dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado 'Dante Alighieri' dell'Aquila, la prima a essere stata istituita in provincia nel 2001. L'orchestra e gli alunni della scuola ottengono riconoscimenti importanti al Concorso internazionale per Giovani Musicisti 'Luigi Zanuccoli', al Concorso internazionale di Esecuzione Musicale Città di Penne e al Concorso musicale nazionale 'Gian Galeazzo Visconti'.

In particolare, al 20/o Concorso internazionale per Giovani Musicisti 'Luigi Zanuccoli', l'Orchestra della scuola si è aggiudicata il primo premio e lo stesso riconoscimento è andato ai singoli studenti Claudia Gallucci, Selene Patrignani e Mario Gasbarri per il violoncello, mentre all'undicesimo Concorso internazionale di Esecuzione Musicale Città di Penne il primo premio assoluto è andato a Reznik Lenardo Castaldo per le percussioni, al trio Marimaba composto da Reznik Castaldo Leonars, Giorgio Etere ed Elisa Nardi e a Samuele Iorio per il flauto. E ancora, al 31/o Concorso musicale nazionale 'Gian Galeazzo Visconti', Matteo Giorgetti col pianoforte si è aggiudicato il primo premio, così come il quartetto chitarre composto da Alice Botta, Daniel Innaro, Edoardo Marchetti e Federico Facchini.

L'orchestra della scuola è formata da 60 elementi, gli strumenti sono violini, flauti, chitarre, pianoforte, violoncello e percussioni. I ragazzi vengono preparati dai singoli insegnanti e poi iniziano a provare sotto la guida del direttore d'orchestra, Giancarlo Giannangeli, che cura anche gli arrangiamenti e adattamenti delle parti orchestrali. La novità di quest'anno è stata l'inserimento della macchina da scrivere come strumento solista nel famoso brano di Lerory Anderson 'The Typewriter'.

Alla 'Dante Alighieri' dal 2001 si svolgono corsi pomeridiani per offrire l'opportunità agli allievi di intraprendere lo studio di uno strumento. L'obiettivo della scuola è quello di rafforzare nei ragazzi la passione per la musica attraverso la pratica strumentale e le varie attività di musica d'insieme.

Allo stato attuale sono attivi i corsi di chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino, percussione e violoncello.

