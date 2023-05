'Alfano' di Termoli trionfa ai campionati nazionali debate

(ANSA) - TERMOLI, 30 MAG - La squadra di debate dell'Istituto "Alfano" di Termoli, Molon Labè, si aggiudica il campionato nazionale e quello giovanile. Un doppio trionfo che una sola volta in Italia è accaduto nella storia del debate.

La squadra del Liceo Classico e Scientifico, composta da Giulia D'Angelo e Francesco Grisolia (5A Liceo Classico), Chiara Caserta (4A Liceo Classico), Vincenzo Mastronardi (3A Liceo Classico) e Christian Pellicciotti (4C Liceo Scientifico), guidata dal "coach" Mario Mascilongo e Marilea Pasquale a un mese di distanza dalla vittoria del campionato nazionale, ha bissato il successo aggiudicandosi anche la terza edizione del Campionato Giovanile Italiano di Debate, la seconda grande manifestazione nazionale promossa dalla Società Nazionale Debate Italia.

Il torneo, iniziato a novembre e che ha visto al via 48 squadre, si è concluso il 27 e 28 maggio a Rimini con la Final eight, alla quale hanno partecipato le 8 squadre meglio classificate al termine del girone eliminatorio.

Molon labé ha sostenuto tre dibattiti nella giornata di sabato 27 maggio, accedendo alle semifinali, nelle quali ha superato la squadra del liceo 'Ulivi' di Parma per poi affrontare e superare in finale i 'cugini' del liceo 'Galilei' di Pescara.

Grande soddisfazione per il risultato ottenuto è stata espressa dalla Dirigente dell'Alfano, Concetta Rita Niro e dai docenti della scuola, per i quali ancora una volta il costante lavoro svolto durante l'anno scolastico è riuscito nel fondamentale compito di valorizzare le eccellenze. (ANSA).