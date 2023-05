Per Cartoons ricco speciale su RaiPlay, focus Italia di Rai Kids

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Da domani a mezzanotte su RaiPlay, dove siamo leader nell'offerta per i piccoli, ci sarà uno speciale davvero molto ricco su Cartoons on The Bay con omaggi a Pinocchio, alla Pimpa, alla pecora Shaun e ai loro creatori che saranno premiati a Cartoons on The Bay". Lo dice Elena Capparelli - direttore RaiPlay e Contenuti Digitali alla presentazione della 27/a edizione di Cartoons On The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts 2023, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, che torna dal 31 maggio al 4 giugno a Pescara, dopo il successo dello scorso anno. Annuncia un grande e ricco focus sull'Italia Luca Milano, direttore di Rai Kids: "Ci concentreremo nella promozione e nel sostegno per l'audiovisivo e le aziende nazionali, anche riguardo alle co-produzioni che abbiamo con la Germania".

Annuncia le iniziative di Radio Kids in piazza a Pescara, con lo slogan di divertirsi con intelligenza e leggerezza, il responsabile Marco Lanzarone: "Sarà il primo caso di un dj set fatto da un pupazzo che si chiama non a caso Dj con Armando Traverso ma ci rivolgeremo anche ai teenager con musica e iniziative per loro e la nuova No Name Radio". (ANSA).