Lavori su condotta idrica, martedì 17 Comuni Sasi senz'acqua

(ANSA) - LANCIANO, 29 MAG - Per lavori urgenti alla condotta idrica della Sasi Spa di Lanciano domani 17 comuni resteranno senz'acqua, dalle 8.30 fino alle ore notturne. I lavori sull'adduttrice dell'acquedotto Verde si sono resi necessari nella tratta Casoli-Scerni-Vasto in località Pastore nel comune di Perano (Chieti). L'interruzione idrica interesserà i comuni di Altino, Archi (capoluogo, località Caduna, Ruscitelli, Ponte Maggiore Sant'Amico), Atessa (capoluogo, località San Marco, Pian Querceto, Monte Calvo e Castelluccio), Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano (capoluogo, località Rascitti, San Pastore e Crocetta), Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina.

Per garantire gli approvvigionamenti per eventuali soccorsi il punto di prelievo indicato è a San Salvo, in via Vasco De Gama. (ANSA).