Convegno Cam ad Avezzano il 1/6 sul nuovo codice appalti

Il Consorzio acquedottistico marsicano ha organizzato per il 1 Giugno dalle ore 9:30 alle ore 13:30 un convegno per "il nuovo codice dei contratti pubblici e territorio: tra innovazione e risultato", nella sala Irti (ex Montessori) ad Avezzano, in via Genserico Fontana n.6.

Il convegno è aperto a tutti ed interverrà: Il professore di Dritto amministrativo dell'UNITE Salvatore Dettori; Il Magistrato del Consiglio di Stato Stefano Toschei; Il presidente della sezione centrale di controllo sulla gestione dell'amministrazione dello stato della Corte dei Conti Mauro Orefice. Prima dell'inizio lavori sono previsti anche i saluti del Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio; Il consigliere del Consiglio di gestione del Cam Walter Bonaldi; il presidente degli ordine degli avvocati di Avezzano Roberto Di Pietro.

