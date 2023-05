All'Aquila campagna su rischi guida in stato di ebrezza

(ANSA) - L'AQUILA, 29 MAG - Su un campione di quasi 300 ragazzi aquilani delle scuole superiori il 72% degli intervistati si è dichiarato consapevole dei rischi che mettersi alla guida dopo aver bevuto alcol comporta. Di questi il 91% ha dichiarato che non si mette alla guida nel caso abbia consumato alcol. Risultati che sembrano anche rispecchiarsi nei dati della Prefettura dell'Aquila, che negli ultimi sei mesi - su un totale di 160 violazioni per alcol e stupefacenti, ha sanzionato solo sei volte persone di un'età compresa tra i 16 e 21 anni.

Questi alcuni dei dati presentati oggi nel contesto del progetto 'Guida la tua vita', l'iniziativa istituzionale finalizzata a sensibilizzare i giovani sui rischi di incidenti stradali connessi all'uso di alcol e sostanze stupefacenti promossa dal Comune dell'Aquila, quale soggetto capofila, in partenariato con la Prefettura, la Asl-Direzione generale Uosd SerD, l'Università degli studi dell'Aquila-Dipartimento di Scienze umane, l'Ufficio scolastico provinciale, con la collaborazione dell'associazione Vides Spes odv L'Aquila. A fare i saluti istituzionali il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

L'iniziativa è stata moderata dal giornalista di Libero, Antonio Rapisarda e ha visto la partecipazione della professoressa Maria Vittora Isidori (Univaq), di Daniela Spaziani (SerD), oltre al viceprefetto aggiunto, Giuseppe Girolami. All'esterno dell'Auditorium del Parco invece il punto informativo dell'associazione Vides Spes odv L'Aquila che si occuperà nei prossimi mesi di svolgere un'attività informativa e di formazione dei ragazzi nei luoghi della movida aquilana.

A conclusione degli interventi è intervenuto con un videomessaggio anche il giornalista del Corriere della Sera, Luca Valdiserri, che ha perso il figlio, appena 18enne, investito da una ragazza poi risultata sotto l'effetto di alcol e droghe. Presenti alcune scuole superiori tra cui l'Iis Da Vinci - Colecchi premiato per il miglior spot con il titolo 'Brilli di vita'. (ANSA).