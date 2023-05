Le famiglie emigrarono negli Usa, in 50 in visita a Bugnara

(ANSA) - BUGNARA, 27 MAG - Sono circa cinquanta i cittadini originari di Bugnara (L'Aquila), tornati in paese dagli Stati Uniti per rivedere la terra d'origine. Ieri il gruppo è stato ricevuto nella sala consiliare di Sulmona (L'Aquila) per un saluto istituzionale del sindaco Gianfranco Di Piero, che ha origini bugnaresi. Oggi nel piccolo centro della Valle del Sagittario, circa mille abitanti, si svolgerà la festa del turismo di ritorno per riannodare le fila di quegli affetti e di quei rapporti che subirono il distacco a causa dell'emigrazione di tante famiglie L'evento è stato organizzato dal Comune di Bugnara. (ANSA).