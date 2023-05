Begaj a Chieti, mare ci separa, ci uniscono valori secolari

(ANSA) - CHIETI, 27 MAG - "Sono estremamente contento di essere qui, in questa terra a cui ci legano valori e legami amichevoli tradizionali e gli stessi valori di solidarietà.

Colgo l'occasione per esprimere il mio cordoglio allo Stato e al popolo italiano per le vittime che ci sono state in Emilia Romagna a causa dell'alluvione, esprimo i miei sentimenti di solidarietà al popolo italiano e alla regione Emilia Romagna. Ci separa un mare, ma ci uniscono i valori umani secolari". Lo ha detto ai giornalisti il presidente dell'Albania, Bajram Begaj, questa mattina in visita a Chieti dove, nel palazzo della Provincia, è stato ricevuto dal deputato Luciano D'Alfonso, dall'assessore al Turismo della Regione Abruzzo Daniele D'Amario, dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara, dal prefetto Mario Della Cioppa e dal questore Francesco De Cicco.

"Anni fa questa regione ha subito il terremoto a L'Aquila, e nel 2009 c'è stato un terremoto terribile anche in Albania e noi abbiamo dimostrato l'un l'altro una grande solidarietà - ha detto ancora Begaj - Così è successo anche durante la pandemia, questi grandi valori ci uniscono e ci fanno rimanere insieme".

