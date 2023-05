Calcio, Pescara, sabato con l'Entella grande pubblico

(ANSA) - PESCARA, 26 MAG - È un'attesa spasmodica quella che si vive in città a Pescara alla vigilia della gara di andata dei quarti di finale dei play off di serie C contro la Virtus Entella. Quota 10mila biglietti venduti non è lontana. Vacilla il record di presenze stagionali relativo alla gara con il Catanzaro. Questa mattina al termine del l'allenamento consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico pescarese Zdenek Zeman. "La squadra, in questo momento, sta bene fisicamente e mentalmente. Sa che è un momento importante, ma anche che è una gara difficile. Voglio un Pescara che giochi a calcio e che vinca. Dobbiamo però migliorare la lettura delle situazioni in campo. In questa settimana abbiamo lavorato molto su questo aspetto e credo che la squadra abbia capito". Il boemo ha però grande rispetto dell'undici ligure che nella passata stagione gli regalò un dispiacere. "La Virtus Entella è una squadra forte, ci ho giocato contro quando ero a Foggia e quest'anno è anche più forte. Merkaj è un calciatore forte, lo ha dimostrato durante l'anno. Inoltre hanno altre individualità forti come, ad esempio, Ramirez. Per superare l'Entella bisognerà fare meglio della gara casalinga con la Virtus Verona e sono convinto che possiamo farlo. Non mi farò condizionare dalle diffide, metterò in campo la migliore formazione possibile".

Per il match con i liguri ci sarà anche il difensore Brosco che ha smaltito l'infortunio. (ANSA).