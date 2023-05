I quadri di Cencioni prendono vita con la realtà aumentata

(ANSA) - L'AQUILA, 24 MAG - Resterà aperta fino a mercoledì 31 maggio la mostra "Realtà aumentata. Amleto Cencioni" parte del progetto Artlab dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila e realizzato nell'ambito del "Piano nazionale cinema e immagini per la scuola" 2022 promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione.

Gli antichi e prestigiosi locali del "Tre Marie", attualmente in corso di restauro, in pieno centro storico dell'Aquila, apriranno di nuovo le porte ai visitatori per proseguire il sodalizio avviato con l'arte cinematografica proposta da La Lanterna magica. I quadri del maestro Amleto Cencioni (L'Aquila, 28 maggio 1906 - L'Aquila, 26 dicembre 1994) prendono vita in un percorso immersivo grazie all'utilizzo di effetti speciali e animazione digitale.

I moderni strumenti digitali di lavorazione in videoart consentono di esaltare gli spazi e di creare una realtà aumentata ed immersiva in cui l'osservatore diventa protagonista dell'opera, ampliando i propri sensi verso immagini, suoni e persino profumi che caratterizzano il periodo delle "stagioni" in cui è ambientata la raffigurazione pittorica.

L'esposizione fa parte di un progetto culturale aperto alle scuole. Da settembre 2022, gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di Sassa e dell'Istituto Comprensivo "Cesira Fiori" di San Demetrio-Rocca di Mezzo sono stati coinvolti in un percorso didattico e laboratoriale legato all'arte ed alla cultura attraverso il cinema.

Inoltre, da giovedì 25 maggio, le nuove sale per eventi aperte al piano superiore ospiteranno la mostra dei cortometraggi in piano sequenza realizzati dai ragazzi della primaria.

Questi gli orari di apertura delle mostre: dal lunedì al giovedì, 16 - 20 e dal venerdì alla domenica 10 - 13 e 16 - 20.

Il Comune e la Provincia dell'Aquila hanno aderito al progetto Artlab, mentre i partner sono la Roma Film Academy, l'associazione Mamme Vestine, l'associazione nazionale Arti Visive e del Restauro "Amleto Cencioni" e l'associazione Culturale "Angelus Novus". (ANSA).